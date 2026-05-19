Море, дача, ротавирус: как спасти летний отпуск?

Пляжный сезон все ближе, и многие россияне уже планируют поездки на море или за город. Однако вирусные инфекции не уходят в отпуск. Самыми коварными летом традиционно остаются кишечные заболевания, и лидер среди них — ротавирус.

Ротавирус мгновенно проникает в организм. Его первые симптомы — слабость, тошноту, рвоту и диарею — легко перепутать с обычным пищевым отравлением. Но главная угроза заключается в стремительном обезвоживании: организм может потерять до полутора литров жидкости, что смертельно опасно для детей.

«Кроме жидкости, человек теряет очень важные вещества –электролиты. А они требуются для функционирования мозга, сердца», — предупреждает доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус.

Чтобы избежать неприятностей в отпуске, врачи рекомендуют мыть руки, пить кипяченую или бутилированную воду и следить за питанием. При первых симптомах следует сразу начинать противовирусную терапию. В клинические рекомендации Минздрава РФ по ротавирусной и норовирусной инфекции включен умифеновир: он воздействует непосредственно на причину болезни и останавливает размножение вируса.

«Противовирусный препарат надо обязательно пить тот срок, который назначен в рекомендациях. Симптомы могут пройти и раньше, но надо завершить курс», — подчеркнул врач.

Это необходимо для полного подавления инфекции: после исчезновения симптомов человек может оставаться носителем вируса еще несколько недель. Своевременное лечение позволит быстрее встать на ноги и защитит близких от заражения.