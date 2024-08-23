Moneycontrol: длительные диеты приводят к обезвоживанию организма и депрессии
Врач-диетологи перечислили 10 потенциальных рисков, к которым могут привести экстремальные и длительные диеты. Об этом написало издание Moneycontrol.
Индийский диетолог из Нойды Ишика Сингха рассказал, что прежде всего диеты опасны обезвоживанием организма. Особенно это касается людей, которые забывают выпить нужное количество воды в день.
«Стресс и быстрая потеря веса могут привести к тревожности, депрессии», — процитировал Ura.ru специалиста.
Во время диет организм может недополучать необходимые для жизнедеятельности витамины и минералы, что приводит к ухудшению общего состояния здоровья. Кроме того, худеющий рискует потерять за время диеты не только жировую, но и мышечную массу.