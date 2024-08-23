Moneycontrol: длительные диеты приводят к обезвоживанию организма и депрессии

Врач-диетологи перечислили 10 потенциальных рисков, к которым могут привести экстремальные и длительные диеты. Об этом написало издание Moneycontrol .

Индийский диетолог из Нойды Ишика Сингха рассказал, что прежде всего диеты опасны обезвоживанием организма. Особенно это касается людей, которые забывают выпить нужное количество воды в день.

«Стресс и быстрая потеря веса могут привести к тревожности, депрессии», — процитировал Ura.ru специалиста.

Во время диет организм может недополучать необходимые для жизнедеятельности витамины и минералы, что приводит к ухудшению общего состояния здоровья. Кроме того, худеющий рискует потерять за время диеты не только жировую, но и мышечную массу.