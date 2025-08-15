Молодой врач из Тулы Борискова рассказала о своей работе и выборе дела на всю жизнь

Качественная медицинская помощь важна для здоровья жителей Тульской области. Задача нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — привлечь квалифицированных специалистов в систему здравоохранения. «ТСН24» рассказала о враче-терапевте Арине Борисковой, которая работает в приемном отделении № 2 Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

26-летняя Арина продолжает медицинскую династию: ее бабушка — акушерка, а мама — врач-терапевт и заместитель главного врача по клинико-экспертной работе в больнице им. Ваныкина.

«Я училась в Тульском государственном университете с 2017 по 2023 год по специальности „Лечебное дело“. Потом поступила в ординатуру по терапии. В больнице работаю с 2015 года», — говорит Арина Борискова.

За 10 лет работы в больнице им. Ваныкина Арина привыкла к коллективу и научилась находить подход к каждому пациенту. Наставник в работе — мама, которая с первого дня подсказывала необходимые моменты по маршрутизации, подбору правильного лечения, коммуникации с пациентом.

Сейчас Арина окончила курсы переподготовки по специальности «Преподаватель высшей школы» и будет обучать студентов в университете. Она планирует совмещать терапию с рентгенологией, так как считает, что эта специальность поможет ставить более точные диагнозы.