«Мойка78»: женщинам нужно пить 2-2,5 литра воды в день

Потребление питьевой воды крайне важно для поддержания здоровья, поскольку она участвует в большинстве жизненно важных процессов в организме. Вода, например, регулирует температуру тела, транспортирует питательные вещества и кислород, сообщила « Мойка78 ».

Средняя рекомендуемая норма потребления воды для мужчин составляет около 2,5-3 литров в сутки. Сюда включается не только чистая вода, но и чай, кофе, соки, а также жидкость, содержащаяся в продуктах питания.

Женщинам советуют пить чуть меньшее количество жидкости — около 2-2,5 литра в день. Данные правила носят ориентировочный характер и могут изменяться в зависимости от индивидуальных потребностей.