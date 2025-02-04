«Мойка78»: женщинам нужно пить 2-2,5 литра воды в день

Потребление питьевой воды крайне важно для поддержания здоровья, поскольку она участвует в большинстве жизненно важных процессов в организме. Вода, например, регулирует температуру тела, транспортирует питательные вещества и кислород, сообщила «Мойка78».
Средняя рекомендуемая норма потребления воды для мужчин составляет около 2,5-3 литров в сутки. Сюда включается не только чистая вода, но и чай, кофе, соки, а также жидкость, содержащаяся в продуктах питания.
Женщинам советуют пить чуть меньшее количество жидкости — около 2-2,5 литра в день. Данные правила носят ориентировочный характер и могут изменяться в зависимости от индивидуальных потребностей.
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