Мойка78: ягоды с интенсивной окраской содержат больше антоцианов, чем светлые

Природа использует цвета фруктов и ягод, чтобы рассказать нам об их полезных свойствах. Яркие оттенки — это не только красиво, но и важно для здоровья. Как указала Мойка78 , фрукты разноцветные, потому что они содержат разные пигменты, которые защищают растения и могут принести пользу человеку.

Каждый цвет имеет свои уникальные соединения: красные фрукты (клубника, вишня, арбуз) содержат антоцианы и ликопин, которые могут снизить воспаление и улучшить здоровье сердца; фиолетовые и синие фрукты (ежевика, черника, сливы) имеют антоцианы с нейропротекторными свойствами, полезны для глаз; оранжевые и желтые фрукты (апельсины, манго, ананасы) богаты каротиноидами, поддерживающими иммунную функцию и здоровье глаз; зеленые фрукты (яблоки, киви, дыни) содержат хлорофилл и лютеин, полезные для кожи и глаз.

Интенсивность окраски плодов часто напрямую связана с содержанием в них фитохимических веществ. Ягоды с интенсивной окраской обычно содержат больше антоцианов, чем ягоды более светлых оттенков. Дикие ягоды, выросшие в суровых условиях, обычно имеют более насыщенный цвет и больше антиоксидантов, чем искусственно выращенные.