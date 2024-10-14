Мойка78: биологи Калифорнийского университета доказали безопасность употребления кофе во время беременности

Новое исследование не установило негативной взаимосвязи между развитием нервной системы плода и потреблением кофе беременными женщинами в количестве нескольких чашек в день. Об этом сообщила Мойка78 .

Ранее считалось, что это может негативно сказаться на формировании мозга плода, однако, по словам доктора Моэна, именно такие факторы, как алкоголь, табачный дым и неправильное питание, оказывают более значительное влияние на здоровье и развитие ребенка в утробе матери.

Исследование, основанное на генетическом анализе, приняло во внимание все возможные факторы, позволяя более точно оценить их влияние в период беременности. Отдельно изучалось воздействие кофеина, алкоголя, курения и рациона, что позволило выяснить, что первый не отражается на весе новорожденного и не увеличивает риск выкидышей, преждевременных родов или мертворождений.

Тем не менее, исследователи все же рекомендуют будущим мамам ограничивать потребление кофе, так как этот напиток может вызывать и другие негативные эффекты, которые не были исследованы в данном рамках работы.

Всемирная организация здравоохранения советует беременным ограничивать ежедневное потребление кофеина до 300 миллиграммов, а Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует снизить эту норму до 200 миллиграммов.