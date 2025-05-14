«Мойка78»: аллергикам стоит использовать на улице многоразовые фильтры для носа

Чтобы защититься от пыльцы на улице, нужно минимизировать выходы из дома, особенно в ветреную и сухую погоду. После прогулки следует промыть нос физраствором, принять душ и постирать одежду. Кроме того, специалисты посоветовали использовать на улице многоразовые фильтры для носа. Также можно надеть синтетические или гладкие вещи, чтобы на них задерживалось как можно меньше пыльцы.

Для защиты в квартире необходимо проветривать помещение на рассвете или вечером, после заката солнца, закрыть окна специальными сетками и использовать очистители воздуха с фильтрами тонкой очистки HEPA. Также рекомендуется проводить влажную уборку и отказаться от ковров и мягких игрушек.