«Мойка78»: аллергикам стоит использовать на улице многоразовые фильтры для носа

Фото: РИА «Новости»

В Петербурге и Ленинградской области продолжается цветение березы, пыльца которой является сильным аллергеном. Сервис «Яндекс Погода» подтверждает высокую активность цветения в регионе. «Мойка78» дала советы аллергикам.

Чтобы защититься от пыльцы на улице, нужно минимизировать выходы из дома, особенно в ветреную и сухую погоду. После прогулки следует промыть нос физраствором, принять душ и постирать одежду. Кроме того, специалисты посоветовали использовать на улице многоразовые фильтры для носа. Также можно надеть синтетические или гладкие вещи, чтобы на них задерживалось как можно меньше пыльцы.

Для защиты в квартире необходимо проветривать помещение на рассвете или вечером, после заката солнца, закрыть окна специальными сетками и использовать очистители воздуха с фильтрами тонкой очистки HEPA. Также рекомендуется проводить влажную уборку и отказаться от ковров и мягких игрушек.

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