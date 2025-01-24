Модель Джина Стюарт рассказала, что замедлить старение ей помогают апельсины

Модель из Австралии Джина Стюарт, более известная как «самая привлекательная бабушка в мире», рассказала, что правильное питание в сочетании с физической активностью помогают ей обратить вспять процессы старения. Об этом пишет сайт infox.ru со ссылкой на Daily Mirror.

По ее мнению, апельсины — один из продуктов, которые помогают сохранить молодость. В них содержится большое количество витамина C, который нужен для образования коллагена, сохраняющего упругость кожи и уменьшающего видимость морщин.

«Это не только вкусный и освежающий фрукт, но и естественный источник энергии для укрепления здоровья и противостояния признакам старения», — подчеркнула 54-летняя бабушка, имеющая трех внуков.

Апельсины улучшают кровообращение, снижают воспалительные процессы и благоприятно сказываются на зрении, что подтверждается научными исследованиями, подчеркнула популярная модель.