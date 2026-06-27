Младенцев в России с 2027 года будут проверять еще на шесть заболеваний

Перечень обследований в рамках неонатального скрининга увеличат в России с 2027 года. В список добавят еще шесть болезней, сообщило РИА «Новости» .

Со следующего года в список заболеваний, на которые будут обследовать новорожденных, включили миодистрофию Дюшенна, болезнь Помпе, мукополисахаридоз 1-го типа, болезнь Гоше и болезнь Краббе.

В последний раз перечень неонатального скрининга расширялся в апреле 2026 года, тогда в него внесли два заболевания.

С внедрением неонатального скрининга врачи имеют больше возможностей сохранить здоровье ребенка. Лечение начинается до проявления клинических последствий заболевания, что значительно увеличивает шансы на выздоровление. Раньше до постановки диагноза уходили годы, отметила педиатр Нисо Одинаева, и в большинстве случаев ребенку уже нельзя было помочь.