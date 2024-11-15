MK.RU: содержащийся в кухонных досках микропластик может увеличить риск развития слабоумия

Ученые под руководством доктора Мэтью Кэмпена, профессора фармакологии в Университете Нью-Мексико, провели исследование и пришли к выводу, что попадание микропластика в организм человека может спровоцировать развитие слабоумия. Об этом сообщил сайт MK.RU.
Чвще всего это вещество попадает в человеческий органим вместе с пищей. В частности, из-за использования пластиковой куханной утвари. Речь идет, в первую очередь, о пластиковых разделочных досках, а также о различных лопатках, шумовках и ложках.
Кроме того, микропластик содержится в коврах и постельном белье из синтетических тканей. Ученые посоветовали заменить кухонную утварь на деревянную и выбирать материалы из натуральных волокон для домашнего текстиля.
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