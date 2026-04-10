MK.RU рассказал, как распознать и избавиться от вдовьего горбика

Вдовий горбик — это не просто эстетический недостаток, а серьезный сигнал о неполадках в организме. Медицинское название — гиперкифоз шейно-грудного перехода или липодистрофия седьмого шейного позвонка. Выглядит он как жировая прослойка над линией плеч. Многие думают, что горбик появляется из-за избыточного веса или возраста, однако его возникновение обусловлено различными факторами, написал MK.RU .

Наиболее распространенная причина — хроническое напряжение трапециевидной мышцы и глубоких разгибателей шеи. При сутулости и длительном пребывании в положении с опущенной головой (например, при работе за компьютером или использовании смартфона) происходит смещение позвонков C6–Th3 вперед, а верхние ребра приподнимаются. В ответ организм пытается стабилизировать этот участок, что приводит к локальному воспалению и, в дальнейшем, к фиброзу — разрастанию соединительной ткани.

У женщин вдовий горбик появляется чаще из-за слабости мышц спины и особенностей эстрогенового фона. Во время менопаузы снижение уровня эстрогенов вызывает перераспределение жировой ткани, которая накапливается в области седьмого позвонка как компенсаторный механизм для защиты позвоночника от остеопороза. У мужчин подобное образование часто связано с тяжелой физической работой или ожирением по андроидному типу.

Также нельзя забывать об остеохондрозе. Дегенерация межпозвонковых дисков в нижнешейном отделе приводит к рефлекторному спазму мышц, которые пытаются удержать позвонки. Спазм блокирует лимфоток и венозный отток, вызывая отек и уплотнение тканей. Травмы, даже старые микроушибы, также могут стать причиной формирования горба.