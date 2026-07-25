MK.RU: для удаления папиллом существует несколько безопасных амбулаторных методов

С возрастом на коже могут появляться папилломы — доброкачественные новообразования, похожие на «бородавки на ножке». Они обычно телесного или коричневого цвета и чаще всего возникают в зонах с тонкой кожей. MK.RU разобрался, почему так происходит и как с этим бороться.

Виновник появления папиллом — вирус папилломы человека (ВПЧ). Им заражено до 90% населения планеты, и избавиться от него полностью невозможно. Для активации вируса есть две причины: иммуносенсценция (ослабление иммунного надзора) и изменение гормонального фона.

Хотя большинство папиллом безопасны, некоторые могут быть опасны. ВПЧ делится на неонкогенные и онкогенные типы. Наиболее опасные — штаммы 16 и 18, которые могут вызывать рак. Поэтому после 30 лет необходимо делать регулярные скрининги, чтобы определить тип папиллом.

Лекарств, которые бы полностью убили вирус ВПЧ, не существует. Терапия направлена на повышение иммунитета и механическое удаление наростов. Самостоятельно срезать или перевязывать папилломы нельзя — это может привести к воспалению и даже переходу в злокачественную форму.

Для удаления папиллом есть несколько безопасных амбулаторных методов: лазерная коагуляция, радиоволновая хирургия, криодеструкция и электрокоагуляция. Метод должен выбирать врач-дерматолог или онколог. После удаления обязательно назначается гистологическое исследование ткани, чтобы исключить онкологию.

Лучшая защита от папиллом — это вакцинация, которая рекомендуется девочкам и мальчикам с 9 до 15 лет. Она защищает от самых опасных онкогенных типов. Даже взрослым вакцина может быть полезна, так как она защитит от тех штаммов, которых у вас еще нет.