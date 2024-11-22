«Мясной клей» в сосисках. Стоит ли его бояться?

В российских сосисках нашли «мясной клей», который может серьезно ударить по здоровью. Это вещество выявили в продукции нескольких популярных брендов. Однако диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил ведущей 360.ru Регине Ореховой, что не так страшна на самом деле трансглютаминаза, как ее малюют.

«Я должен немножко вас успокоить. Все-таки это такая имеющая место добавка, просто она не разрешена Роспотребнадзором, но в пищевой промышленности присутствует. Ее цель — сделать пищевой продукт, в частности белковый продукт, мясо, колбасу, ветчину, более презентабельного вида», — пояснил Гинзбург.

Он добавил, что трансглютаминаза делает сшивки между животными и растительными белками. В продукте увеличивается за счет нее количество жидкости и уменьшается срок приготовления.

«Она в ряде стран применяется. В России для тех же целей просто применяются другие добавки, а эта добавка не разрешена. Вот и все, поэтому я бы так не пугал», — заявил диетолог.

По его словам, нет достоверных данных, что «мясной клей» вызывает рак или сердечно-сосудистые заболевания. Но несмотря на это, в России использование трансглютаминазы запрещено, поэтому недобросовестные производители нарушают правила.