Мясников заявил, что зумеры злоупотребляют антидепрессантами

Телевизионный доктор Александр Мясников назвал злоупотребление антидепрессантами одной из главных проблем поколения зумеров. Об этом он рассказал в интервью KP.RU .

Врач Мясников заявил, что молодые люди злоупотребляют лекарствами: при любой боли они предпочитают выпить горсть обезболивающих вместо того, чтобы разрабатывать плечо, а при грусти сразу идут к врачу за антидепрессантами, которые затем принимаются «в лошадиных количествах».

По его словам, в этом россияне копируют Запад, где продажи таких препаратов бьют рекорды. Мясников отметил, что в последнее время количество проданных упаковок антидепрессантов в России заметно выросло.

Ранее KP.RU сообщал, что антидепрессанты можно принимать только по рецепту и назначению врача.