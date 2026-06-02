Мясников раскрыл простые правила питания для контроля давления

Давление можно контролировать с помощью диеты, основанной на овощах, рыбе, птице и молочных продуктах. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Диета, контролирующая давление, <…> основана на большом количестве овощей, фруктов. Птица, рыба, молочные продукты», — рассказал он.

Мясников также рекомендовал добавить в рацион бобовые и цельнозерновой хлеб, так как в них содержится растительный белок. Кроме того, необходимо употреблять продукты с калием.

Ранее Мясников предупреждал, что при головной боли, которая впервые будит человека среди ночи, следует сразу обратиться к врачам. Причины могут быть разные, причем нельзя исключать такие диагнозы, как внутричерепная аневризма и даже опухоль.