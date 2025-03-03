Мясников: прививка от оспы не поможет защититься от лихорадки денге

Заслуженный врач России Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей опроверг миф о том, что россиянам не стоит опасаться лихорадки денге, если они привиты от оспы.

Из-за сезона дождей на острове Бали, который привел к массовому размножению комаров-переносчиков вируса, погибли около 30 человек, десятки пациентов в больницах.

Лихорадка Денге — инфекция, передающаяся через укусы комаров Aedes aegypti. Симптомы лихорадки включают высокую температуру, ломоту в мышцах и суставах, сильные головные боли, тошноту, рвоту и высыпания на коже.

Мясников отметил, что вакцина от лихорадки неэффективна, и пока только репелленты могут помочь защититься от укусов комаров. Туристам рекомендуется использовать средства с диэтилтолуамидом (DEET), носить одежду с длинными рукавами, спать под москитными сетками и устанавливать фумигаторы. Также лучше избегать прогулок в ранние утренние и вечерние часы, когда комары наиболее активны.