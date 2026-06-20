Мясников посоветовал мужчинам с гипертонией и импотенцией пройти СИПАП-терапию

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как мужчинам с повышенным давлением и импотенцией можно решить проблему с апноэ. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Мясников отметил, что мужчины часто жалуются на ночные задержки дыхания. Он посоветовал пройти СИПАП-терапию, чтобы избавиться от апноэ.

«Коллегам скажу такое ноу-хау. Если у вас мужчина с избыточным весом, он говорит: „У меня гипертония, не лечится, у меня импотенция, ничего не получается, я все время засыпаю на работе, за рулем“, — обязательно спросите про храп», — сказал врач.

Во время процедуры СИПАП-терапии пациенту надевают лицевую маску и через гибкую трубку подают под постоянным давлением воздух. Лечение проводится под контролем врача, так как аппарат применяется ночью, во время сна.

Ранее врач-сомнолог Карема Магомедова предупредила, что людям с храпом и апноэ нельзя спать на спине.