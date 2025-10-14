Mirror: греческий йогурт на завтрак помогает удвоить количество получаемого утром белка

Греческий йогурт — это не только доступный, но и очень полезный продукт для утреннего приема пищи. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на материал Mirror.

«Добавление 200 граммов греческого йогурта в мюсли вместо 200 миллилитров молока может удвоить количество получаемого вами утром белка — с семи граммов до 14», — подчеркнули специалисты.

По данным исследователей из Британского фонда сердца, греческий йогурт изготавливается путем ферментации молока с живыми бактериями. Он содержит много белка и кальция. Кроме того, в нем меньше сахара и углеводов по сравнению с обычным йогуртом.