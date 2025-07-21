«Мирамистин» исчезнет из аптек? Чем заменить популярный антисептик

В России заблокировали работу производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин». Как это скажется на качестве лечения, в беседе с 360.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.

Он отметил, что в стране очень много аналогов «Мирамистина», а его популярность объясняется лишь хорошей маркетинговой политикой.

«Он просто очень хорошо был представлен. Он позиционировался, как мыло в космосе, потом попал в гражданскую среду и постепенно стал завоевывать умы пациентов, врачей. Мы как-то без него раньше справлялись, у нас достаточно большое количество средств, которые позволяют также проводить дезинфицирующие процедуры», — отметил терапевт.

Кондрахин добавил, что исчезновение из аптек «Мирамистина» — это «не такая страшная история». В России есть заменители, которые врачи использовали ранее.

«Вернемся к ним. И есть еще другие, есть похожие. Поэтому я не вижу никаких проблем», — подчеркнул собеседник 360.ru.