«Мирамистин» исчезнет из аптек? Чем заменить популярный антисептик
Терапевт Кондрахин: в России существует множество аналогов «Мирамистина»
В России заблокировали работу производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин». Как это скажется на качестве лечения, в беседе с 360.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.
Он отметил, что в стране очень много аналогов «Мирамистина», а его популярность объясняется лишь хорошей маркетинговой политикой.
«Он просто очень хорошо был представлен. Он позиционировался, как мыло в космосе, потом попал в гражданскую среду и постепенно стал завоевывать умы пациентов, врачей. Мы как-то без него раньше справлялись, у нас достаточно большое количество средств, которые позволяют также проводить дезинфицирующие процедуры», — отметил терапевт.
Кондрахин добавил, что исчезновение из аптек «Мирамистина» — это «не такая страшная история». В России есть заменители, которые врачи использовали ранее.
«Вернемся к ним. И есть еще другие, есть похожие. Поэтому я не вижу никаких проблем», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Из аналогов врач назвал «Лизобакт», «Лизоцим», «Тантум-Верде» и ряд других препаратов с такими же свойствами — уничтожение бактерий, вирусов, грибков. Они представлены и в виде спреев, и в виде таблеток.
«Неприятный, конечно, момент — мы привыкаем к чему-то, а потом это исчезает. Но на самом деле есть вариантов очень много других», — резюмировал Кондрахин.
Деятельность компании-производителя препаратов «Мирамистин» и «Окомистин» заблокировали по решению суда. Причиной блокировки стал корпоративный спор.
«Речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании ООО „Инфамед“ из-за ограничительных мер, наложенных судом, на всей территории России по обеспечению производства препарата, который участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны России», — рассказал ТАСС адвокат собственников «Инфамед» Рубен Маркарьян.