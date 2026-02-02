Минздрав: в России появятся новые бесплатные исследования для беременных

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил KP.RU о расширении программы государственной медицинской помощи для беременных женщин в России. С 2026 года в рамках программы будут доступны новые бесплатные исследования.

Одним из ключевых нововведений станет неинвазивный пренатальный скрининг, который будет проводиться по полису обязательного медицинского страхования. Это касается беременных женщин со средним и высоким риском хромосомных аномалий у плода.

Кроме того, программа диспансеризации для женщин будет расширена за счет дополнительных исследований, таких как определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) и жидкостная цитология шейки матки.

«Все эти шаги направлены на то, чтобы каждая женщина и ребенок могли получить своевременную и современную медицинскую помощь», — отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На программу бесплатной медицинской помощи в 2026 году выделено четыре триллиона рублей. Программа госгарантий расширена за счет новых методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний.