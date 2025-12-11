Минздрав Тульской области отметил, что аппарат РКТ есть только в медучреждениях, обслуживающих свыше 50 тысяч населения

В большинстве районов Тульской области медучреждения не оснащены аппаратом рентгеновской компьютерной томографии (РКТ). Об этом «ТСН24» сообщили представители регионального министерства здравоохранения в ответ на жалобу жительницы Богородицка.

«Аппаратом РКТ обеспечиваются лечебные учреждения, обслуживающие более 50 тысяч населения. ГУЗ "Богородицкая ЦРБ" обеспечивает медицинской помощью менее 50 тысяч населения», — указали в ведомстве.

Пациенты из Богородицкого района могут пройти обследование в Туле или Узловой по направлению врача.

На начало 2025 года только в восьми муниципальных образованиях Тульской области численность населения превышала 50 тысяч человек. Это Тула, Новомосковск, Алексин, Донской, Ефремов, Киреевский, Щекинский и Узловский районы. Численность населения Богородицкого района на тот момент составляла 49 028 человек.