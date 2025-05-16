Минздрав сохранил прежние правила выдачи больничных

Минздрав отказался от планов по изменению порядка выдачи листков нетрудоспособности. Согласно новому регламенту проведения экспертизы временной нетрудоспособности, часто болеющие люди не будут направляться на врачебную комиссию для утверждения выдачи больничных, как это планировалось ранее. Это решение прокомментировал кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин в интервью «Парламентской газете» .

По мнению специалиста, первоначальный вариант приказа Минздрава касался людей, которые используют больничные для оформления выходных дней. Однако введение нового регламента потребовало бы пересмотра всех действующих норм. Кондрахин подчеркнул, что сокращение дней нетрудоспособности до трех дней потребует полного пересмотра законодательства в сфере ОМС, так как у нас нет оплачиваемых трехдневных больничных листов, отметило радио Sputnik.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предположила, что отказ от нововведений произошел из-за технических сложностей реализации. Врачи могут не знать, сколько раз человек болел, а для отслеживания всей истории болезни потребуются дополнительные ресурсы.