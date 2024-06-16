Минздрав принял новые рекомендации по проведению абортов

Министерство здравоохранения России одобрило новые клинические рекомендации по проведению абортов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальный документ.

Теперь перед процедурой рекомендуют провести пациенткам УЗИ, в ходе которого женщина должна увидеть плод и услышать его сердцебиение.

Также в рекомендациях отметили, что прерывание беременности — это небезопасная процедура, после которой может случиться много различных осложнений, например — бесплодие. Еще могут развиться сердечно-сосудистые заболевания и рак молочной железы.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников усерднее работать в направлении предотвращения абортов. Он отметил, что церковным служителям надо быть настойчивее в ходе консультаций с женщинами, желающими избавиться от ребенка.