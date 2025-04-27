Минздрав может разрешить продавать лекарства через «Почту России»

Минздрав России рассматривает возможность разрешить отпуск некоторых лекарств через «Почту России» в населенных пунктах, где нет аптечного пункта или медицинских организаций. Об этом на заседании президиума Совета законодателей сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова привел «Интерфакс» .

«Сейчас мы рассматриваем разрешить отпуск части лекарственных препаратов через „Почту России“, где нет аптечного пункта или медицинской организации», — сказал глава ведомства.

Мурашко добавил, что возможность отпуска медицинской продукции обеспечена в почти 40 тысячах фельдшерско-акушерских пунктов.

«Отпуск медицинской продукции, медицинских изделий и лекарственных препаратов именно в доступности на селе, где нет аптеки, стал хорошим решением», — указал министр.

Россияне смогут узнавать о наличии необходимого лекарства в аптеках при помощи специальной онлайн-системы.