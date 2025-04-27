Минздрав может разрешить продавать лекарства через «Почту России»
Минздрав рассмотрит возможность отпуска некоторых лекарств через «Почту России»
Минздрав России рассматривает возможность разрешить отпуск некоторых лекарств через «Почту России» в населенных пунктах, где нет аптечного пункта или медицинских организаций. Об этом на заседании президиума Совета законодателей сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова привел «Интерфакс».
«Сейчас мы рассматриваем разрешить отпуск части лекарственных препаратов через „Почту России“, где нет аптечного пункта или медицинской организации», — сказал глава ведомства.
Мурашко добавил, что возможность отпуска медицинской продукции обеспечена в почти 40 тысячах фельдшерско-акушерских пунктов.
«Отпуск медицинской продукции, медицинских изделий и лекарственных препаратов именно в доступности на селе, где нет аптеки, стал хорошим решением», — указал министр.
Россияне смогут узнавать о наличии необходимого лекарства в аптеках при помощи специальной онлайн-системы.