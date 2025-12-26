Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых лекарств 20 наименований

Минздрав России обновил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП): из списка исключены 20 наименований, еще 8 — добавлены. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В министерстве напомнили, что перечень ЖНВЛП является базой для бесплатного оказания медицинской помощи и сегодня включает более 800 международных непатентованных наименований, применяемых при лечении социально значимых заболеваний.

Как уточнили в Минздрав России, решения были приняты по итогам работы профильной комиссии. Исключение 20 препаратов и отдельных лекарственных форм связано с отменой государственной регистрации по инициативе производителей, прекращением выпуска или поставок этих лекарств на территорию России.

Одновременно перечень пополнился восемью новыми препаратами. Среди них — лекарства для терапии анемии, ассоциированной бета-талассемией и вызванной миелодиспластическим синдромом, препараты для лечения пациентов с широкой и множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза, средства для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита, а также современные лекарства для лечения онкологических заболеваний, включая рак молочной железы, пищевода, носоглотки, предстательной железы и легкого.

Ранее сообщалось, что препарат «Поэксо» от подмосковной компании «ПСК Фарма», резидента экономической зоны «Дубна», включили в перечень жизненно важных лекарств. Он позволяет избавляться от нежелательных реакций при лечении онкологии.