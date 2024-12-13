Минздрав: бариатрическую операцию будут проводить детям только при наличии определенных показаний

Бариатрическую операцию, то есть ушивание желудка, будут проводить детям только при наличии тяжелых осложнений, связанных с ожирением. Среди них — диабет второго типа, артериальная гипертензия и обструктивное апноэ во время сна. Об этом пишет сайт Life со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

в Минздраве добавили, что хирургическое вмешательство считается крайней мерой. К ней прибегают только в том случае, когда консервативные методы лечения показывают свою неэффективность в течение года. Это должно быть подтверждено документально. Кроме того, учитывается психологическое состояние несовершеннолетнего.