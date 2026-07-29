Министр здравоохранения Мурашко назвал гериатров одной из самых востребованных специальностей врачей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что система здравоохранения демонстрирует приток кадров, а некоторые специальности особенно востребованы.

Мурашко отметил, что популярность направлений, связанных с бьюти-сферой, снижается из-за насыщения рынка.

«Рынок уже достаточно наполнился, в крупных городах это вполне доступные специалисты. Потребность в них падает. Так же в свое время произошло со стоматологами», — пояснил он.

По словам министра, сегодня стоматологов много, поэтому им сложнее найти работу.

Мурашко также добавил высокий конкурс на специальность гериатра в 2025 году, что связано с ростом спроса на специалистов по долголетию. Патанатомия (морфологические исследования) активно развивается благодаря новым методам, привлекая молодежь. Онкология больше не испытывает дефицита кадров, но требует высокой квалификации.

«И еще одно направление, которое я хотел бы тоже отметить, это общая врачебная практика. Она очень сильно стала трансформироваться. Мы на пути больших изменений», — добавил министр.