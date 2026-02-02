Министр Мурашко отметил, что расширенный неонатальный скрининг охватил еще два заболевания с 2026 года

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в статье для KP.RU объявил о расширении программы неонатального скрининга. С 2026 года в нее войдут исследования для раннего выявления двух новых заболеваний у новорожденных.

«С 2026 года в расширенный неонатальный скрининг включено еще два заболевания. Исследование позволит на ранней стадии выявить заболевание и начать лечение еще до появления симптомов», — отметил Мурашко.

Он подчеркнул, что вопрос сохранения здоровья новорожденных находится в приоритете у государства. Расширенный неонатальный скрининг зарекомендовал себя как эффективный инструмент, который улучшает качество жизни детей с редкими заболеваниями.

Министр также добавил, что президентский фонд «Круг добра» оперативно предоставляет детям необходимые лекарства и медицинские изделия, зачастую еще до появления первых симптомов болезни. Это значительно улучшает ситуацию с обеспечением передового лечения для детей с наиболее сложными заболеваниями.