Министр Мурашко: финансирование скорой помощи впервые станет гарантированным

В России впервые ввели гарантированное финансирование скорой медицинской помощи. О новой программе рассказал глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своей статье для сайта kp.ru .

«Программой впервые установлено гарантированное финансирование скорой медицинской помощи: средства, запланированные на ее оплату, не могут использоваться на иные виды медицинской помощи», — объяснил министр.

Мурашко также уточнил, что если этих средств окажется недостаточно, то сумма будет пополняться за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов регионов России, где возникли проблемы с финансированием скорой медицинской помощи. Расходы на эти цели были увеличены сразу на 17%.