Министр Мурашко: финансирование скорой помощи впервые станет гарантированным

В России впервые ввели гарантированное финансирование скорой медицинской помощи. О новой программе рассказал глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своей статье для сайта kp.ru.
«Программой впервые установлено гарантированное финансирование скорой медицинской помощи: средства, запланированные на ее оплату, не могут использоваться на иные виды медицинской помощи», — объяснил министр.
Мурашко также уточнил, что если этих средств окажется недостаточно, то сумма будет пополняться за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов регионов России, где возникли проблемы с финансированием скорой медицинской помощи. Расходы на эти цели были увеличены сразу на 17%.
Подмосковье вошло в топ-5 по количеству производителей органической продукции
На Украине придумали, как не платить семьям погибших военных
Лучший новогодний подъезд выберут в Реутове
Укравшего 168 млн рублей главу депозитария арестовали в Сочи
Школу №2 в Серпухове откроют после капремонта к сентябрю
Организацию горячего питания в школе проверили в Богородском округе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте