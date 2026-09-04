Миколог Вишневский разъяснил, как распознать бледную поганку

Семья из Татарстана попала в больницу после ужина с грибами: среди съедобных оказалась бледная поганка. Микологи предупредили, что ее токсины могут проявиться не сразу, передает «Вечерняя Москва» .

Бледную поганку часто путают с зелеными сыроежками из-за похожих шляпок. Миколог Михаил Вишневский рассказал, что отличать опасный гриб нужно по ножке: у него есть кольцо в верхней части и клубень в виде мешочка у основания. Поэтому гриб следует срезать вместе с ножкой.

Эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров отметил, что у всех мухоморов у основания ножки есть вольва — утолщенный мешочек. Начинающим грибникам он рекомендовал собирать трубчатые грибы с губкой под шляпкой: среди них нет ядовитых видов, но встречаются несъедобные.

Тихомиров призвал не доверять приложениям для определения грибов: в его эксперименте они ошибались в 30% случаев и могли принять бледную поганку за шампиньон. Вишневский также подчеркнул, что серебряная ложка, чеснок или лук при варке не помогают выявить яд.

При случайном употреблении поганки или мухомора необходимо сразу обратиться в больницу. По словам Тихомирова, симптомы нередко появляются через сутки, а краткое улучшение после них может быть обманчивым: токсины уже поражают внутренние органы.