Миколог Тихомиров предупредил, что опят легко спутать с ядовитыми грибами

Миколог Дмитрий Тихомиров поделился с сайтом aif.ru информацией о том, как отличить смертельно ядовитые грибы от других.

По словам эксперта, в Подмосковье встречается один из самых опасных грибов — бледная поганка. Она может иметь нежно-салатовый оттенок, но иногда встречаются и белые формы.

Чтобы определить, съедобный гриб или ядовитый, нужно обратить внимание на нижнюю часть ножки. У всех мухоморовых внизу ножки есть утолщение, из которого они растут. У съедобных грибов такого обычно нет.

Еще один смертельно ядовитый гриб, который можно встретить в Подмосковье, — галерина окаймленная. Она отличается однотонной шляпкой. Этот гриб легко спутать с опятами, особенно летними. У галерины шляпка обычно однотонная, а у опенка будто окрашена разными оттенками, светлее или темнее. Также галерины растут в хвойном лесу по две-три рядом, а опята — крупными скоплениями.

«Чтобы не ошибиться и не сорвать случайно ядовитый гриб, лучше отказаться от сбора опят в хвойных лесах», — цитирует Тихомирова сайт телеканала «Звезда».

Важно помнить, что противоядия от токсинов бледной поганки и галерины окаймленной нет, а симптомы отравления проявляются поздно. Кроме того, грибы, выросшие в городе, опасны для здоровья и их нельзя собирать. Они поглощают и накапливают вещества из окружающей среды, и если она загрязнена, то даже изначально съедобные виды становятся ядовитыми, подчеркнул миколог.