Миколог Иволга предупредила, что летом могут обостриться хронические заболевания стоп

По словам эксперта, в теплое время года у людей с хроническими заболеваниями стоп часто проявляются характерные симптомы, в том числе жжение и покалывание. Эти признаки могут указывать на сосудистые нарушения, поэтому врач рекомендует не игнорировать их и обращаться к специалистам.

Иволга подчеркнула, что летом обостряются такие заболевания кожи стоп, как экзема, гипергидроз (повышенное потоотделение) и онихомикоз (поражение грибами стоп и ногтей). Кроме того, из-за новой или неправильно подобранной обуви могут появиться трещины, натоптыши и мозоли. Основные факторы риска в жару — повышенное потоотделение, отеки ног и частое инфицирование трещин из-за открытой обуви.