Microbiome: регулярное употребление апельсинов уменьшает риски развития депрессии на 20%

Ежедневное употребление апельсинов снижает риск развития депрессии на 20%. Об этом пишет сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на исследователей из журнала Microbiome.
По данным ученых, это связано с тем, что цитрусовые воздействуют на кишечную микрофлору, стимулируя рост бактерии Faecalibacterium prausnitzii. Она производит важные для хорошего настроения гормоны серотонин и дофамин.
Результаты были получены на основе анализа питания более 100 тысяч женщин и подтверждены исследованием среди мужчин. Ученые считают, что цитрусовые могут стать частью стратегии, направленной на поддержание психического здоровья.
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