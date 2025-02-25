Microbiome: регулярное употребление апельсинов уменьшает риски развития депрессии на 20%

Ежедневное употребление апельсинов снижает риск развития депрессии на 20%. Об этом пишет сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на исследователей из журнала Microbiome.

По данным ученых, это связано с тем, что цитрусовые воздействуют на кишечную микрофлору, стимулируя рост бактерии Faecalibacterium prausnitzii. Она производит важные для хорошего настроения гормоны серотонин и дофамин.

Результаты были получены на основе анализа питания более 100 тысяч женщин и подтверждены исследованием среди мужчин. Ученые считают, что цитрусовые могут стать частью стратегии, направленной на поддержание психического здоровья.