Мэр Москвы Собянин сообщил, что за 2025 год высокоточную радиоизотопную диагностику прошли свыше 32 тысяч пациентов

Мэр Москвы Сергей Собянин в День онколога поделился планами по развитию профильной помощи в городе. В своем блоге он обозначил ключевые направления работы, сообщил сайт «Москва.ру» .

Собянин назвал команду онкологов сплоченным коллективом из тысячи врачей, объединенных общей целью — дать каждому пациенту шанс на выздоровление. Он подчеркнул, что каждый спасенный человек считается личной победой специалистов.

По словам мэра, в приоритете — повышение точности и скорости диагностики, а также внедрение персонализированных методов лечения. Важную роль в этом играет ядерная медицина, которая меняет подход к диагностике и терапии.

Развитие этого направления обеспечивается масштабным обновлением парка оборудования. Ключевыми элементами инфраструктуры стали аппараты позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, и комбинированные системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии.

Технологии ядерной медицины доступны в семи московских стационарах, включая Многопрофильный клинический центр Коммунарка, Клинический научный центр имени А.С. Логинова и другие. За прошлый год высокоточную радиоизотопную диагностику прошли более 32 тысяч пациентов, включая более четырех тысяч детей.