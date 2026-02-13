Менеджер Rondell Пастушенко посоветовала хранить готовые блюда отдельно от сырых полуфабрикатов

Ошибки при хранении продуктов могут привести к их быстрой порче. Важно правильно организовать «соседство» в холодильнике, рассказала ведущий бренд-менеджер Rondell Ольга Пастушенко в беседе с «Известиями» .

По словам эксперта, необходимо разделять готовые блюда, сырые полуфабрикаты и продукты с сильным запахом.

«Готовую еду и полуфабрикаты можно хранить вместе, если у последних не нарушена заводская упаковка. Скоропортящиеся продукты — мясо, рыба — хранятся в морозильнике в отдельных упаковках», — отметила специалист.

Продукты, которые не требуют специального температурного режима, — хлеб, выпечка, зелень, специи, крупы — можно размещать на открытых полках или в шкафах. Крупы, муку и сахар лучше хранить не в заводской упаковке, а в специальных банках с крышками.