Медтех-эксперт Варивода сообщил о возможности узнать биологический возраст по метилированию ДНК

Сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины, председатель совета директоров ГК «Диакон» Андрей Варивода рассказал « Газете.ru » о методах определения биологического возраста человека.

По словам эксперта, самый точный метод — анализ метилирования ДНК, известный как тест «эпигенетические часы». Метилирование — это химическая метка, которая добавляется к ДНК и действует для включения или выключения генов без изменения самой последовательности ДНК.

«Методы анализа метилирования включают такие тесты, как Horvath Clock, Hannum Clock и GrimAge. Они считаются наиболее надежными показателями биологического возраста», — пояснил специалист.

Он обратил внимание и другие методы определения биологического возраста, например анализ теломеров, биохимический анализ крови, антропометрические показатели.