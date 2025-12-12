Медицинский психолог Леевик поделилась советами, как человеку найти силы для борьбы с болезнью

Каждый человек в какой-то момент сталкивается с тяжелыми заболеваниями у себя или близких. Медицинский психолог, кандидат психологических наук Мария Леевик поделилась с Piter.TV советами, как больному найти силы для борьбы и как близкие могут ему помочь.

По словам эксперта, сообщать правду о диагнозе тяжелобольному человеку нелегко. Иногда лучше говорить о серьезности заболевания, чем о полном отсутствии шансов на выздоровление.

«Когда кто уходит, решаем не мы», — отмечает психолог.

Очень важно мотивировать пациента и объяснять ему, что происходит в организме. Часто врачи не имеют времени на подробные объяснения, а психологи помогают понять ситуацию, используя метафоры и примеры.

Если пациент не верит в серьезность диагноза, важно сократить период отрицания. Необходимо информировать о течении болезни: «Если мы сейчас начинаем лечение, то шансов, что вы себя будете чувствовать лучше, значительно больше».

Когда человек истощен и не хочет бороться, психолог предлагает обсуждать с ним текущие эмоции и настраивать на конструктивные действия. Например, можно поговорить о том, за что пациент может держаться, например, за детей и близких. Одиноким людям сложнее найти опору, и здесь важно искать мотивацию внутри человека.

Мария Леевик советует помогать пациентам завершать важные дела и закрывать гештальты, чтобы они не чувствовали сожаления. Это может облегчить их эмоциональное состояние.