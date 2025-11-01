Медицинские эксперты предупредили о рисках для слуха от громкой музыки

В современном обществе все чаще используются различные аудиоустройства, но не все задумываются о последствиях для слуха от их использования. Директор по продукту бренда бытовой техники и электроники HYUNDAI Екатерина Субботина и врач-отоларинголог Скандинавского центра здоровья Елена Авдиенко рассказали «Известиям» о правилах использования аудиотехники.

Длительное воздействие громких звуков может привести к ухудшению слуха, стрессу, нарушению сна и концентрации. Постоянный фоновый шум перегружает нервную систему и способствует развитию головных болей и усталости.

Если вы замечаете, что повышаете голос при разговоре или сталкиваетесь с жалобами на звон в ушах, это может быть тревожным сигналом. Также заложенность ушей и раздражение от музыки или любого другого шума могут свидетельствовать о проблемах со слухом. В некоторых случаях после прослушивания громкой музыки может ухудшаться восприятие тихой речи. Если вы заметили такие симптомы, рекомендуется снизить громкость или сделать паузу, чтобы дать вашим ушам отдохнуть.

При выборе аудиотехники важно учитывать не только функциональность, но и безопасность. Отдавать предпочтение следует моделям с чистым и ровным звуком. Громкая музыка также мешает засыпанию, поэтому допускается только тихий звук на уровне 50–55 дБ, особенно во время сна.