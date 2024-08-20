Медики заявили об остром дефиците акушеров-гинекологов и неонатологов в России

НМП: в медучреждениях не хватает 5,3 тысячи акушеров-гинекологов и неонатологов

В государственных медицинских учреждениях не хватает 5,3 тысячи акушеров-гинекологов и неонатологов. Об остром дефиците специалистов заявили в Российском обществе акушеров-гинекологов в ходе конференции Национальной медицинской палаты ( НМП ).

Медики отметили, что на данный момент требуется 3663 акушера-гинеколога для амбулаторной службы и 1734 неонатолога. С учетом акушерок вакантными остаются от 8,5 тысячи до 11,5 тысячи ставок.

На конференции отметили, несмотря на то, что 100% бюджетных мест в клинической ординатуре являются целевыми, 15-35% выпускников не исполняют обязательства по договорам после окончания обучения. Чтобы исправить ситуацию, нужно проводить работу в регионах, увеличение штрафов не сможет повлиять на выпускников.

Работодателям необходимо вкладываться в развитие сотрудников, считает HR-эксперт Ильгиз Валинуров. Не бывает так, чтобы на все позиции были сразу готовые кандидаты под конкретные запросы компании.