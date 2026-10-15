Медики заявили, что около восьми миллионов россиян могут иметь нераспознанную астму

Около восьми миллионов жителей России могут болеть бронхиальной астмой, не зная о диагнозе. Об этом сообщил сайт Pravda.Ru .

Официальная статистика при этом учитывает чуть более полутора миллионов пациентов. Расхождение объясняется тем, что граждане игнорируют легкие формы болезни или списывают симптомы на аллергию, принимая препараты без консультации специалиста, отметило ИА «ПензаПресс».

Терапевт Виктор Лишин предупредил, что скрытое течение недуга провоцирует осложнения в работе сердца и гипертонию. Самым тревожным симптомом врач назвал любые нарушения ритма дыхания. Он также предостерег от бесконтрольного приема таблеток от кашля при спазмах в бронхах.