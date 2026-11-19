Появление стойких трещин на пятках может свидетельствовать о системных сбоях в организме, а не только о сухости кожи. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на рекомендации эндокринологов и подологов.

Специалисты выделили четыре основные внутренние причины ухудшения состояния стоп: дефицит жирорастворимых витаминов А и Е из-за застоя желчи, инсулинорезистентность и скрытый преддиабет, сбои в работе щитовидной железы, а также скрытые грибковые поражения.

При гормональных нарушениях или повышенном уровне сахара ухудшается питание тканей и замедляется естественное обновление клеток, из-за чего кожа грубеет и трескается под нагрузкой. Эксперты подчеркнули, что уходовые кремы приносят лишь временный эффект, поэтому для решения проблемы необходимо устранить внутренний дисбаланс и скорректировать рацион.