Медики развеяли популярные мифы о способах борьбы с переохлаждением

В холодное время года люди часто прибегают к небезопасным методам защиты от переохлаждения и простуды, полагаясь на устоявшиеся заблуждения. Медицинские специалисты предостерегли от использования растирания снегом и ингаляций при повышенной температуре, так как эти методы могут ухудшить состояние здоровья, сообщила Pravda.Ru .

Как отмечают врачи, в морозы организм становится особенно уязвимым, и традиционные способы первой помощи могут иметь обратный эффект. При обморожении не следует растирать кожу снегом, поскольку это может привести к микротравмам и усилению повреждения тканей, написало АБН24.

Правильная тактика включает постепенное согревание в теплом помещении и употребление теплых напитков, без применения грелок. При повышенной температуре рекомендуется избегать горячих ванн, ингаляций и горчичников, так как они могут увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, врачи подчеркнули, что большие дозы витамина C не предотвращают простуду и могут вызвать раздражение желудка.

Ранее в АБН24 врач-оториноларинголог объяснил рост заболеваемости зимой резкими перепадами температуры, переохлаждением, сухим воздухом в отапливаемых помещениях и скоплением людей в закрытых пространствах.