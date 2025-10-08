Медики рассказали, что неправильная осанка и неудобная обувь меняют биомеханику тела и приводят к перегрузке суставов

С возрастом суставы требуют более внимательного отношения. Врач, кандидат медицинских наук Николай Ваулин, врач-травматолог-ортопед Олесь Тихонов и диетолог Валентина Григорьева поделились своими знаниями о привычках, которые могут ускорить старение суставов. Об этом написал Izhlife .

Отсутствие физической активности ведет к ослаблению мышц и связок, ухудшению питания суставов и повышению риска травм. Чтобы минимизировать риски, нужно включить в режим ежедневные умеренные физические нагрузки.

Неправильный уровень физической активности может привести к травмам и износу суставов. После 45 лет особенно важны разминка, правильная техника выполнения упражнений и сбалансированные тренировки.

Игнорирование микротравм и боли может стать причиной хронической нестабильности и разрушения хряща. При повторяющейся боли или отеках необходимо обращаться к врачу.

Неправильная осанка и неудобная обувь меняют биомеханику тела, что приводит к перегрузке суставов. Важно выбирать удобную обувь с амортизирующей подошвой и следить за осанкой.