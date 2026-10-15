Медики посоветовали менять постельное белье минимум раз в неделю

Санитарные нормы предписывают менять постельное белье минимум раз в семь дней, однако при ряде проблем со здоровьем делать это нужно чаще. Об этом радио Sputnik рассказали врачи-дерматологи.

Кандидат медицинских наук Наталия Гайдаш отметила, что при акне, повышенной сальности кожи, обильном потоотделении или грибковых инфекциях ткань быстрее накапливает патогены и поддерживает воспалительные процессы.

Доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова предупредила, что скопление кожного сала и чешуек образует питательную среду для микроорганизмов. По ее словам, редкая смена белья грозит гнойничковыми заболеваниями, такими как стрептодермия и стафилодермия. При этом наволочки эксперт посоветовала менять чаще — хотя бы каждые пять дней.