Медик Зуев заявил о способности фототерапии лечить болезнь, вызывающую выкидыш

Одной из ключевых причин прерывания беременности на раннем сроке является недостаточная оксигенация внутренней оболочки матки. Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 Сеченовского университета Владимир Зуев рассказал в беседе с « Известиями » о способе решения проблемы.

По словам эксперта, при кислородном голодании эндометрия в половине случаев зачатие вовсе не происходит, а при снижении показателей кислорода до 20–30% беременность чаще всего прерывается на пятой-шестой неделе.

Для устранения гипоксии эндометрия ученые центра предложили новую технологию флуоресцентной спектроскопии, основанную на принципе природного фотосинтеза. Пациентам назначаются препараты, содержащие хлорофилл, а специальная процедура фототерапии имитирует солнечный свет, воздействуя непосредственно внутри полости матки посредством лазерного излучения с заданной длиной волны.

Зуев подчеркнул важность индивидуального подхода к лечению, включающего регулярный мониторинг состояния тканей, подбор оптимальной дозы препаратов и количества процедур.