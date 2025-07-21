Медик Волгина назвала тошноту и головокружение признаками солнечного удара

Летом возрастает риск получить солнечный удар, особенно в полдень. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с сайтом Lenta.ru .

Волгина отметила, что в группе риска — дети, люди со светлой кожей, без волос или с редкими волосами и без головных уборов. Также опасность возрастает для тех, кто не восполняет дефицит воды.

«Первые признаки солнечного удара обычно включают пульсирующую головную боль, головокружение, тошноту, иногда переходящую в рвоту, слабость, покраснение кожи — кожа может быть горячей на ощупь, повышенную температуру тела до 39–40 градусов и усиленное потоотделение», — предупредила врач.

При появлении этих симптомов необходимо немедленно принять меры: перейти в тень, надеть головной убор, пить больше воды и принять горизонтальное положение, подчеркнула специалист.