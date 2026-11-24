Резкое начало закаливания вместо укрепления иммунитета способно привести к переохлаждению и болезни. Об ошибках новичков сайту RuNews24.ru рассказала старший преподаватель кафедры сестринского дела медицинского факультета Университета «Синергия» Виктория Тихомирова.

По ее словам, у незакаленного человека сосуды кожи при холоде долго остаются суженными. Кровоток нарушается, местный иммунитет падает, и активизируются бактерии на слизистых.

Эксперт рекомендовала начинать с щадящих мер: проветривания комнаты до 18–20 градусов, ходьбы босиком и контрастного душа. Обливания стоит начинать со стоп водой 30–32 градуса, снижая температуру на один градус каждые три–пять дней. Тихомирова подчеркнула, что при ознобе, усталости или признаках простуды процедуры нужно немедленно прекратить.