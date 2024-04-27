Медик Стуров: у курильщиков и гипертоников атеросклероз развивается намного быстрее | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 14:12 Медик Стуров: у курильщиков и гипертоников атеросклероз развивается намного быстрее

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Атеросклероз считается сегодня основной причиной преждевременной смерти. Он намного быстрее развивается у курильщиков и гипертоников, сообщил заведующий кафедрой общей врачебной практики РУДН, кандидат медицинских наук Николай Стуров в беседе с RT.

По словам специалиста, также атеросклероз очень быстро прогрессирует у людей с диабетом. Пациентам, попадающих в группу риска, врачи рекомендуют принимать препараты, нормализующие давление.

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Кроме того, развитие атеросклероза ускоряют неправильное питание и стресс. При одной и той же стадии болезни одному пациенту может быть достаточно диеты, а другому — следует назначать лекарственную терапию, отметил Стуров.