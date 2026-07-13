Медик Станкевич рассказала о неожиданных аллергенах летом в городе и на даче

Кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич в разговоре с «Известиями» предупредила, что аллергия не заканчивается с весенним цветением. Летом причиной неприятных симптомов могут стать пыльца трав и сорных растений, плесень, пыль, кондиционеры и даже сезонные продукты.

По словам специалиста, после окончания цветения деревьев начинают активно пылить луговые травы и сорные растения. Теплая влажная погода способствует распространению плесени. Дополнительными источниками аллергенов становятся сырые подвалы, компост, пыль в закрытых после зимы дачных домах, а также кондиционеры с загрязненными фильтрами.

Станкевич отметила, что дачная среда может быть особенно опасной. Влажная почва, теплицы, сараи, погреба и помещения, которые долго оставались закрытыми, могут содержать большое количество спор плесени и пыльцевых частиц.

Также летом возможны перекрестные аллергические реакции на продукты. У людей с чувствительностью к пыльце после употребления яблок, ягод, косточковых фруктов, моркови, сельдерея или орехов могут появиться зуд во рту, першение, отек губ или кожные высыпания.

Станкевич подчеркнула, что самостоятельное лечение аллергии может только осложнить ситуацию. Сосудосуживающие капли снимают симптомы лишь временно, а антигистаминные препараты уменьшают проявления аллергии, но не позволяют установить ее причину.

Обратиться к врачу необходимо, если симптомы сохраняются дольше обычной простуды, повторяются в одинаковых условиях, возникают после контакта с животными, пребывания на даче или употребления определенных продуктов.