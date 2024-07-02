Медик Сазонова: летом лучше отказаться от майонеза и сметаны

В жаркую погоду из рациона рекомендуется убрать майонез и сметану. Ими не стоит заправлять салаты, сообщила директор Института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова в беседе с RT.

По словам специалиста, лучше отдать предпочтение специям, лимонному соку, бальзамическому уксусу. Летом основным блюдом можно сделать овощную тарелку, добавляя небольшие порции нежирного мяса или рыбы.

Кроме того, в жару не стоит утолять жажду фруктовыми нектарами, сладкой газировкой и слабоалкогольными коктейлями. Их можно заменить на заваренный дома чай со льдом, отметила Сазонова.

Российские войска готовятся взять Торецк. История угольного сердца Донбасса

Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте