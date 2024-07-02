Медик Сазонова: летом лучше отказаться от майонеза и сметаны
В жаркую погоду из рациона рекомендуется убрать майонез и сметану. Ими не стоит заправлять салаты, сообщила директор Института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова в беседе с RT.
По словам специалиста, лучше отдать предпочтение специям, лимонному соку, бальзамическому уксусу. Летом основным блюдом можно сделать овощную тарелку, добавляя небольшие порции нежирного мяса или рыбы.
Кроме того, в жару не стоит утолять жажду фруктовыми нектарами, сладкой газировкой и слабоалкогольными коктейлями. Их можно заменить на заваренный дома чай со льдом, отметила Сазонова.